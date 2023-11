Danilo Faso, il Sinner del Tennis Tavolo protagonista stasera su èTV. Il baby fenomeno della Virtus Servigliano si racconta (e gioca) nei nostri studi.

Appuntamento questa sera h 22 per “Punti di Vista” il talk show delle Marche, in onda da 20 anni sul canale 12. Il 13enne, numero 2 al Mondo di categoria, è fresco di convocazione da parte della Nazionale Italiana Giovanile impegnata ai prossimi mondiali di Nova Gorica (Slovenia), dal 28 al 30 Novembre.

Affiancato da mamma Julia Markova, anche lei giocatrice e dal Presidente della Virtus Servigliano Fabio Paci, che lo ha fortemente voluto per affrontare il Campionato Italiano di A2 con i colori giallorossi, Danilo si racconterà della sua passione, del suo primo torneo vinto in Francia a soli 5 anni, della splendida accoglienza di Servigliano, che l’ha letteralmente adottato, e del suo sogno Olimpiadi, per Los Angeles 2028.

“Quando gioca Danilo il Palazzetto si riempie” racconta orgoglioso il Presidente Paci. “Per Servigliano, per le Marche, per l’Italia intera è un piacere vederlo giocare ma anche sentirlo parlare: manda un messaggio di amore per lo sport e voglia di impegnarsi che fa bene a tutti”.

Gli studi di èTV si trasformeranno per l’occasione in un palazzetto dello sport con al centro un tennis tavolo sul quale Danilo giocherà “contro” la mamma Julia Màrkova, anche lei giocatrice a Jesi (in A2). Danilo ha lo sport nel sangue: anche il papà, Marco è stato un ottimo giocatore.

Appuntamento questa sera h22 canale 12 con “Punti di Vista” il talk Show delle Marche (conduce Maurizio Socci, ndr).

Si ringrazia per il tennis Tavolo Decathlon Camerano e per il trasporto l’Autonoleggio Majani (Via Buozzi, Baraccola di Ancona)