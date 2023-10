Da contadini ad agricoltori moderni: venerdì a Jesi un evento (e un libro) a 40 anni fa la fine della Mezzadria. La CIA di Ancona organizza un convegno che sarà occasione per presentare la ristampa del libro “La dignità conquistata, da contadini ad agricoltori” scritto da Aroldo Cascia e Barbara Montesi.

Scopo dell’appuntamento, organizzato dall’ANP- CIA di Ancona associazione dei Pensionati della CIA – Agricoltori Italiani della Provincia di Ancona, è quello di ricordare che 40 anni fa il parlamento emanava la Legge 203 del 03/05/1982, che sanciva di fatto il superamento della rapporto di mezzadria con l’obbligo da parte del proprietario di concedere i terreni in affitto alla famiglia coltivatrice. Nel corso dell’incontro si approfondiranno i contenuti del libro – Testimonianza “La dignità conquistata, da contadini ad agricoltori” scritto da Aroldo Cascia (già Sindaco del Comune di Jesi e Senatore) e dalla Dott.ssa Barbara Montesi ( Ricercatrice Università di Urbino Carlo BO).

Un volume (in ristampa) che coniuga la storia della nostra società rurale regionale con l’attualità e con la dignità degli agricoltori marchigiani. “Dignità non regalata, ma conquistata – si legge in una nota – con anni, decenni, di lotte contadine, dal dopoguerra agli anni “90”. I Contadini hanno avuto a loro fianco, come sostenitori di una giusta causa , i sindacalisti e i parlamentari di quel periodo. Da contadini ad Agricoltori moderni.

L’iniziativa, Venerdì 27 Ottobre 2023 alle ore 15,30, si svolgerà a Jesi AN presso la Sala degli Stucchi, Palazzo Pianetti. Con il Patrocinio del comune, della Provincia di Ancona e del Consiglio Regionale delle Marche.