SARNANO – Strada chiusa in entrambe le direzioni per un incidente stradale lungo la SS78 “Picena” nel territorio di Sarnano. A perdere la vita un uomo di 60 anni che era in sella al suo scooter. L’uomo, per motivi in corso di accertamento, è finito sull’altra corsia ed è stato centrato in pieno da un furgone.

In volo anche l’eliambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.