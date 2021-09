ANCONA – Cala ancora l’incidenza cumulativa di casi Covid-19 su 100mila abitanti nelle Marche: nell’ultima giornata si è attestata a 42,81, 87 sono i nuovi positivi riscontrati su 1.662 tamponi effettuati nel percorso di screening,. Il Servizio Sanità fa sapere inoltre che i ricoverati sono saliti a 80 (+1) ma non si sono registrati nuovi decessi e il totale delle vittime dall’inizio della pandemia resta stabile a 3.068.

Con 41 positivi è Pesaro Urbino la provincia in cui sono rivelati quasi la metà dei contagi rilevati nelle ultime 24ore, seguono Macerata con 16, Fermo con 9, 8 ad Ancona e 7 ad Ascoli Piceno. Sono invece 6 i casi da fuori regione.



Negli ospedali restano stabili a 21 le persone in terapia intensiva e a 37 i degenti nei reparti non intensivi, sei i dimessi. Il dato di occupazione nei reparti più gravi resta al 10% soglia limite per la zona bianca, mentre è al 6% quella dei reparti ordinari. Gli ospiti di strutture residenziali sono 49, quattro le persone in osservazione nei pronto soccorso.