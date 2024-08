PESARO – Al lavoro, per l’alternativa. Questo lo slogan della Festa Unità Marche 2024, che si terrà dal 28 agosto al 1 settembre a Campo di Marte, in località Baia Flaminia a Pesaro.

“La Festa dell’Unità di quest’anno tratterà i principali temi di attualità politica e costituirà una piattaforma fondamentale per rilanciare l’azione del centro-sinistra nelle Marche”, ha dichiarato la Segretaria PD Marche, Chantal Bomprezzi. “Da Pesaro parte la nostra sfida per riportare nelle Marche un governo che metta al centro i cittadini, la sanità pubblica, il lavoro dignitoso e i diritti – ha aggiunto Bomprezzi – per questo serve anzitutto un PD forte e unito. Sono molto felice quindi di annunciare oggi che è stata accettata la nostra proposta di Michela Bellomaria vicesegretaria insieme a Matteo Terrani e dell’allargamento della segreteria regionale. Per questo Michela siede oggi affianco a me in conferenza stampa e salirà con me e Matteo sul palco della festa”.

Tra gli ospiti esterni di rilievo che parteciperanno alla Festa ci saranno la Segretaria nazionale Elly Schlein, il Segretario generale della CGIL Maurizio Landini, Matteo Renzi, Massimo D’Alema, Stefano Bonaccini, Camilla Laureti, la neo sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.