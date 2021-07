ANCONA – L’Ancona – Matelica, vista la situazione epidemiologica ed il generale aumento dei contagi per Covid, sia nel nostro territorio che sull’intera scala nazionale, per senso di responsabilità civile e morale comunica di aver deciso di rinunciare alla cerimonia pubblica di presentazione della squadra fissata per il 29 Luglio presso il Porto Antico di Ancona.

La Società ringrazia tutte le parti in causa per la fattiva collaborazione, la partecipazione e la comprensione dimostrate, ma, per le motivazioni sopra citate, ritiene sia più giusto e coerente non andare incontro ad un possibile ulteriore incremento di contagi.

Per venire incontro a tutti coloro che avrebbero preso parte all’evento, agli organi di stampa, ai tifosi, ai sostenitori e agli appassionati dei colori biancorossi, la Società sta organizzando una diretta telematica per garantire a tutti la possibilità di assistere alla presentazione della squadra e della maglia ufficiale.