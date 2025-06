Via alle iscrizioni per il “semestre filtro” che permetterà l’accesso agli esami per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria dell’Università politecnica delle Marche (Univpm). Da quest’anno sarà possibile seguire tutte le lezioni in diretta streaming o, per almeno mille iscritti, in presenza.

L’Univpm è quindi pronta ad accogliere le studentesse e gli studenti che vorranno iscriversi alla facoltà con l’obiettivo di accompagnarli e prepararli nel nuovo percorso di ammissione.

Sono previste lezioni in piccole classi, seguite da tutor, per un miglior apprendimento in vista della preparazione degli esami che si svolgeranno il 20 novembre e il 10 dicembre 2025. Le lezioni saranno prevalentemente la mattina per dare l’opportunità di studiare nel pomeriggio e a integrazione di queste sarà reso disponibile il materiale per lo studio. Sarà possibile effettuare esercitazioni pratiche e simulazioni.

“Siamo pronti ad accogliere le studentesse e gli studenti – afferma Mauro Silvestrini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia – e a offrire le migliori possibilità per raggiungere una preparazione ottimale per il superamento degli esami. Come sempre, la nostra facoltà si è organizzata per rispondere in modo efficace a tutte le esigenze dei nostri studenti”.

È possibile iscriversi tramite la piattaforma online www.universitaly.it fino alle ore 17 del 25 luglio 2025. Al momento dell’iscrizione dovrà essere indicato anche un corso di laurea alternativo, chiamato “corso affine”, nel quale lo studente potrà proseguire gli studi se non dovesse superare il primo “semestre filtro” di medicina. I corsi affini Univpm sono Scienze biologiche e tre corsi delle professioni sanitarie: infermieristica, tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Inoltre, sarà possibile iscriversi, anche parallelamente, al nuovo Corso di Laurea in Scienze motorie per la salute e l’invecchiamento attivo che prevede il riconoscimento di tutti gli esami del semestre-filtro.