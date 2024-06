ANCONA – Dopo l’ondata di calore dei giorni scorsi, ora scatta l’emergenza per i temporali. La protezione civile ha diramato l’allerta per criticità gialla per temporali valida da questa notte e per tutta la giornata di domani, lunedì 24 giugno. Stando al bollettino “al mattino i temporali potranno riguardare prevalentemente i settori settentrionali; i fenomeni più intensi si svilupperanno durante la seconda parte della giornata sui settori alto-collinari e collinari della regione, in locale estensione verso la fascia costiera. Le cumulate potranno localmente risultare abbondanti”.