ANCONA – “Siamo i genitori dei bambini che frequentano la scuola Materna Ulisse di Passo Varano, Ancona. L’incidente accaduto in data odierna ha terrorizzato noi, le insegnanti e i bambini poiché la scuola si trova vicinissima alla strada e i bimbi si trovavano persino in giardino. Poteva succedere che la betoniera centrasse la scuola in pieno? SI”.

Inizia così la lettera scritta dai genitori dei piccoli che frequentano la scuola di Passo Varano, situata a pochi metri da dove si è verificato lo schianto della betoniera questa mattina. I genitori hanno inviato la lettera di protesta al Comune, alla scuola, alla Prefettura e ai giornali.

Ma non è la prima: “Sono sei anni – racconta la mamma Lucia Badaloni alla nostra redazione – che lottiamo, senza ricevere risposte, per quella via maledetta. Non è la prima volta che mezzi pesanti scendono contromano a velocità sostenuta. Tante anche le auto e le persone che imboccano contromano Via Crocioni. Non sappiamo più a chi scrivere: abbiamo contattato carabinieri, polizia locale, comune e autorità competenti. Non è stato fatto nulla! Dobbiamo ringraziare l’autista, ha salvato la vita ai nostri figli evitando il giardino della scuola”.

“Noi genitori – continua la lettera scritta a più mani – chiediamo all’ISTITUTO COMPRENSIVO ed al Comune MAGGIORE SICUREZZA!! Abbiamo visto numerose volte scendere grandi mezzi anche a velocità troppo elevate e questo davanti ad una scuola non può accadere. A causa del cantiere aperto la viabilità è gestita dagli operai o semplicemente modificata con dei birilli posizionati sulla strada senza cartelli e presegnalazioni. Questa situazione non è sostenibile se condotta a braccio dagli addetti ai lavori del cantiere o peggio dai birilli. Serve una soluzione con presidio delle autorità che dirigono il traffico, cartelli adeguati: è urgente altrimenti saremo maggiormente a rischio per tutta la durata del cantiere per via dei mezzi pesanti coinvolti e della gestione della viabilità random inaccettabile”.