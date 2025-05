PORTO SANT’ELPIDIO – Prima l’esplosione e poi l’incendio. Paura oggi pomeriggio a Porto Sant’Elpidio (Fermo) dove intorno alle 16 si è registrata un’esplosione all’interno di un piccolo laboratorio di calzature. All’allarme hanno subito risposto i vigili del fuoco di Fermo che sono arrivati sul posto, in via Cristoforo Colombo, con quattro mezzi. Con loro anche i sanitari del 118 con due ambulanze e altrettante automediche. Sarebbero due i feriti che si trovavano all’interno del laboratorio al momento dello scoppio ma non in modo grave.