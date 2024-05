Ad Ancona è in programma la sesta tappa della campagna nazionale promossa da Roche Italia, “Il tuo punto di vista conta-non lasciare che le maculopatie ti fermino” per sensibilizzare sulla degenerazione maculare, soprattutto quella legata all’età e sull’edema maculare diabetico. L’appuntamento con screening gratuiti e aperti alla cittadinanza, in particolare quella over 50, è in programma sabato 25 maggio alla galleria dorica ad Ancona dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. La prevenzione è fondamentale: si stima che circa il 10% delle persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni e oltre il 30% delle persone di età superiore ai 75 anni siano affette da degenerazione maculare umida.