PESARO – E’ ancora scomparso Gianfranco Paolini, l’82enne allontanatosi venerdì mattina dalla sua abitazione a Villa Ceccolini e da allora scomparso nel nulla. Le ricerche continuano, coordinate dai vigili del fuoco con la Protezione civile e le forze di polizia anche con l’ausilio dell’elicottero. L’uomo dopo aver preso la sua bicicletta di colore bianco, era stato visto passare in via Lago di Misurina, davanti al bar Movie. Da quel momento in poi, di lui nessuna traccia. la bicicletta è stata rinvenuta in strada della Blilla, dove appunto si sono circoscritte le ricerche