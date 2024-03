BOLOGNA – C’è anche un anconetano tra i quattro arrestati dai carabinieri di Bologna con le accuse di sequestro di persona, detenzione e porto illegale di arma da sparo, lesione personale aggravata, rapina e tortura.



I quattro torturarono per 16 ore un uomo albanese di 33 anni, usando un cavo elettrico stretto attorno al collo e ai polsi, picchiandolo con un bastone e minacciandolo con una pistola. Tutto questo per avere delle informazioni e poter rintracciare un’altra persona, un suo amico, che aveva contratto un debito con i quattro aguzzini.



La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri del nucleo investigativo di Bologna, coordinati dal pm Michele Martorelli, che su ordine del Gip Salvatore Romito hanno arrestato i quattro responsabili, tutti con precedenti. Si tratta di tre cittadini albanesi, due 26enni e un 38enne, residenti nell’area di Bologna e un italiano di 28 anni, residente appunto ad Ancona. I fatti risalgono al 18 agosto del 2023, quando la vittima, sotto la minaccia di una pistola, è stato prelevato dai quattro dalla sua abitazione di Borgo Panigale, alle porte della città.



I rapitori hanno hanno portato via anche la sua auto e per prima cosa lo hanno condotto in un garage a Vignola (Modena) e subito dopo in un rudere nelle campagne di Savigno, in Valsamoggia. Per circa 16 ore il 33enne è stato torturato con un cavo elettrico e picchiato con calci, pugni e bastonate: terminate le violenze, la vittima è stata abbandonata in strada, nel modenese. Qui l’uomo è stato ritrovato da un amico (non è ancora chiaro come sia stato rintracciato) e portato in ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse fratture e lesioni (30 giorni di prognosi).



Sono stati i sanitari ad avvisare i carabinieri e a far scattare le indagini. Grazie al racconto della vittima e ad una serie di attività investigative i carabinieri hanno rintracciato i quattro. Rimangono alcuni aspetti da chiarire, a partire dalla natura del debito e dai rapporti tra tutti i protagonisti della vicenda.