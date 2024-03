Seconda Chance e Plastic Free insieme con i detenuti di Montacuto e Barcaglione.

Sono nove in tutta Italia gli istituti penitenziari che hanno aderito alla giornata ecologica organizzata da Seconda Chance, associazione no profit che si occupa di realizzare accordi con il mondo dell’imprenditoria per creare opportunità di lavoro persone in esecuzione della pena, con Plastic Free Onlus, associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

Ad Ancona l' evento di pulizia si è svolto presso la Spiaggia di Portonovo, dove questa mattina i detenuti di Montacuto e Barcaglione si sono uniti ai volontari per dedicarsi alla pulizia delle spiagge.