CUPRA MARITTIMA – Due motociclette custodite all’interno di una rimessa sono andate completamente distrutte in un incendio divampato nella tarda serata di ieri a Cupra Marittima, in contrada Sant’Andrea. Le fiamme si sono sviluppate pochi minuti prima delle 22 all’interno di una struttura aperta adibita a rimessaggio, situata nei pressi di un’abitazione. Il rogo ha rapidamente coinvolto il materiale presente, rendendo necessario un intervento immediato per evitare la propagazione all’immobile vicino. Particolarmente delicata la presenza, nelle immediate vicinanze, di due bombole di Gpl. Sul posto i vigili del fuoco, arrivati dal Distaccamento di San Benedetto del Tronto con tre mezzi e sette uomini, che hanno effettuato specifiche operazioni di raffreddamento per scongiurare il rischio di esplosioni. Le squadre hanno utilizzato anche liquido schiumogeno per domare le fiamme, concentrandosi sulla messa in sicurezza dell’area e sulla protezione dell’abitazione prospiciente. Al termine delle operazioni è stata eseguita la bonifica dell’intera zona, evitando danni strutturali all’edificio vicino. Restano da chiarire le cause dell’incendio.