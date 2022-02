MACERATA – La Guardia di Finanza ha sequestrato 15mila prodotti nell’ambito di una vasta operazione di contrasto del commercio di prodotti con marchi contraffatti o non sicuri per la salute pubblica nonché, più in generale, dell’abusivismo commerciale.

L’attività si è sviluppata su tutto il territorio provinciale ed ha riguardato esercizi commerciali in sede fissa e in forma ambulante nei mercati settimanali.

In un grande magazzino di Macerata sono stati sequestrati circa 2mila articoli, tra prodotti per la casa e bigiotteria, privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza prodotti.



I finanzieri di Camerino, in un esercizio commerciale, hanno individuato circa 6mila articoli, non sicuri per la salute dei consumatori e oltre 3.500 accessori da fumo posti in vendita senza autorizzazione dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Le Fiamme Gialle hanno anche scoperto, presso un altro esercente, due lavoratori “in nero”, con mansioni di pulizia e servizio ai tavoli e sprovvisti di Green Pass.



La Finanza di Porto Recanati ha sequestrato da quattro venditori ambulanti circa 7.500 articoli, tra tessuti, abbigliamento, prodotti per la casa, anche questi privi dei requisiti previsti dal Codice del Consumo.