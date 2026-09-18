Da giugno ad agosto 2026 il costo dell’energia elettrica aumenta del 37 per cento, quello del gas del 36,7 per cento. Dati diffusi dalla Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino “non certo per creare allarmismi”, dice il segretario Pierpaoli, “ma con senso di responsabilità e per informare imprenditori e persone dei possibili scenari futuri”. La situazione appare però lontana lontana dalla crisi energetica dell’agosto 2022. Ad ogni modo, aggiunge l’associazione di categoria, “serve una politica energetica strutturale, stabile e di lungo periodo”.