Nursind e Usb in piazza stamattina per una mobilitazione generale davanti al palazzo della Regione Marche: da Ascoli si alza la voce del dissenso e della protesta. Lavoratori licenziati e in scadenza di contratto e dipendenti dell’Ast di Ascoli Piceno si sono dati appuntamento per manifestare e chiedere che venga immediatamente avviata la procedura di stabilizzazione Covid Subito