ROMA – Confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro per poi abbandonare i resti della diciottenne romana all’interno di due valigie lungo la strada, a Pollenza. Era il 30 gennaio del 2018. La corte di Cassazione a Roma oggi ha dunque confermato la condanna anche per violenza sessuale nei confronti di Oseghale. La difesa aveva chiesto l’annullamento della decisione dalla Corte di appello di Perugia, nel processo bis per la sola aggravante della violenza sessuale. Dopo quest’ultimo pronunciamento viene confermato l’ergastolo per l’imputato, detenuto nel carcere di Forli’.