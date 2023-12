GROTTAMMARE – Traffico bloccato per un incidente avvenuto in autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare in direzione sud intorno alle 13.30. Quattro le auto coinvolte, due i feriti, per fortuna lievi. Automobilisti scesi dalle auto, traffico bloccato, sirene della Polizia Autostradale di Porto San Giorgio, delle ambulanze partite da San Benedetto dopo l’sos ricevuto dalla centrale operativa del 118, dei Vigili del fuoco. Il ripristino della circolazione fortunatamente è avvenuto prima del previsto. Inevitabilmente si sono formate code per chilometri.

Lo schianto si è verificato nella galleria Castello dove sono in corso, da tempo, lavori di sistemazione e dove, purtroppo, a cadenza regolare si verificano incidenti gravi. Per questo incidente l’uscita consigliata, provenendo da Ancona, è Pedaso.