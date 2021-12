Code in A14, piccolo regalo di Natale: confermato lo stop ai cantieri.

“Sulla A14 Bologna-Taranto – come condiviso nel tavolo con le Istituzioni territoriali – a partire dalle 6 di giovedì 23 dicembre fino alle 22 di lunedì 10 gennaio saranno rimossi i cantieri permanenti installati per consentire i lavori di ammodernamento delle principali infrastrutture del tratto”.

Lo fa sapere la società Autostrade. “Grazie alla sospensione delle attività torneranno fruibili due corsie per senso di marcia per tutta la durata delle festività natalizie e fino al 10 gennaio, in modo da agevolare anche i transiti del rientro. – riferisce in una nota – Si ricorda che sulla A14 tra Pedaso (Marche) e Pescara Sud (Abruzzo) sono in corso attività di ammodernamento che in questa fase riguardano principalmente le gallerie e le barriere laterali di sicurezza del tratto.

Il programma rientra nel più ampio piano di lavori avviato da Autostrade per l’Italia – in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – su tutta la rete in gestione e in ottemperanza agli standard previsti dalle più recenti linee guida in materia”.