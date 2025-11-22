BOLOGNOLA – La neve è arrivata puntuale sui Sibillini, come annunciato dal bollettino della Protezione civile regionale, imbiancando la fascia appenninica marchigiana. A Bolognola, su Fb lo “Z Chalet” segnala 20 centimetri di neve fresca e una nevicata che continua intensa: la struttura è aperta oggi e domani, con apertura confermata per il 23 novembre dei tapis roulant Scoiattolo e Madonnina per Campo Scuola e area slittini. Per aprire le piste principali servono ancora 10-15 centimetri, che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

La situazione a Frontignano

A Frontignano di Ussita la neve è ancora più abbondante: la stazione sciistica “Frontignano 360” indica 30 centimetri già accumulati e nevicata in corso. Nel pomeriggio, si legge dal social della stazione, verrà effettuato un sopralluogo per capire se è possibile un’apertura parziale anticipata degli impianti già domani.

Problema viabilità segnalato dai comuni di Sarnano e Bolognola. “Nei giorni scorsi i Comuni di Sarnano e Bolognola hanno condiviso la necessità di segnalare con urgenza alla Provincia di Macerata e all’ANAS la situazione critica riguardante la viabilità sulla Strada Provinciale 120, attualmente chiusa al traffico per lavori in corso. L’ordinanza vigente ne vieta la percorrenza dal 15 settembre fino al 6 dicembre prossimo. Poiché la transitabilità della SP 120 non risulta garantita, le due Amministrazioni hanno richiesto una decisa accelerazione dei lavori al fine di consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Parallelamente, è stata ribadita l’urgenza di assicurare la percorribilità della SP 157, unico tracciato alternativo, nonostante le sue criticità: forte declivio, pendenza significativa e assenza di adeguate protezioni. La neve potrebbe aggravare ulteriormente la situazione, con ricadute negative sulle attività economiche della zona montana e, soprattutto, con il pericolo di isolamento per alcuni residenti. Per questi motivi i Comuni di Sarnano e Bolognola chiedono che venga attivato un intervento urgente, volto sia a velocizzare i lavori sulla SP 120 sia a garantire condizioni minime di sicurezza sulla SP 157. Le Amministrazioni ritengono inoltre opportuno che tali interventi e la pianificazione della viabilità in vista dell’inverno vengano concertati nell’ambito di un tavolo istituzionale convocato alla presenza della Prefettura e della Questura di Macerata, affinché possano essere valutate e coordinate tutte le misure necessarie alla tutela della sicurezza pubblica e della continuità dei collegamenti viari. In attesa di verificare l’entità delle nevicate e le aperture degli impianti di risalita, domani si auspica un folto numero di persone che raggiungeranno le strutture in quota”, fanno sapere le amministrazioni comunali in un comunicato.

Mentre la montagna si sveglia in pieno clima invernale, sulla costa marchigiana la perturbazione sta portando pioggia e criticità per le mareggiate. Fiumi sorvegliati speciali. Il litorale di Potenza Picena ha già registrato danni nei giorni scorsi.

La Protezione civile, nel bollettino diramato ieri, segnala anche rischio di frane e piene dei corsi d’acqua minori su tutta la regione, con l’unica esclusione delle aree interne meridionali.