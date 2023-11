FERMO – Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo hanno concluso una serie di operazioni volte a reprimere episodi di traffico ed uso di stupefacenti nel territorio provinciale.

I Carabinieri della locale Stazione di Monte San Pietrangeli hanno, nella notte, provveduto ad effettuare una segnalazione amministrativa per possesso di hashish nei riguardi di un giovane di Civitanova Marche classe 2003 che sottoposto a controllo e perquisizione personale, è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish.

A Porto San Giorgio nell’ambito di un servizio specifico contro le attività illecite in materia di stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica un cittadino albanese classe 1992, senza fissa dimora. Il soggetto è stato individuato quale responsabile della cessione di sostanze stupefacenti in favore di un giovane del posto classe 1991, trovato in possesso di pochi grammi di cocaina e segnalato alla competente Prefettura ex art. 75 DPR 309/90. Sempre a Porto San Giorgio destinataria di una segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti una giovane classe 1996 di Loreto. Durante un controllo presso il parcheggio del supermercato “Oasi”, è stata trovata in possesso di pochi grammi di eroina mentre era in compagnia di un giovane del posto.

Ancora i Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per traffico di sostanze stupefacenti, un cittadino albanese pregiudicato classe 1993. Durante un controllo, il soggetto è stato trovato in possesso di 7 dosi termosigillate di eroina, 3 dosi termosigillate di cocaina e denaro contante. Successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente tipo marijuana e denaro contante per un totale di mille e 200 euro.

Un altro giovane egiziano classe 1999, senza fissa dimora, è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti dai Carabinieri di Porto San Giorgio. Infatti, durante un controllo lungo la S.S. 16 Adriatica, è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish, poi sottoposto a sequestro.

A Porto Sant’Elpidio i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa un giovane di Civitanova Marche classe 2005. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Infine sempre a Porto San Giorgio i militari del posto hanno operato il deferimento in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale di un cittadino marocchino classe 1975, senza fissa dimora e pregiudicato. Il soggetto, sorpreso con un involucro contenente pochi grammi di cocaina, ha cercato di sottrarsi alla perquisizione dimenandosi e strattonando i militari operanti, riuscendo poi a fuggire. I militari sono sulle sue tracce e vicini all’identificazione, verrà pertanto denunciato.

I Carabinieri continuano a vigilare con determinazione e costanza sul territorio, impegnati nel contrasto al traffico e all’uso di sostanze stupefacenti al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.