È indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso e fuga, l’uomo di 60 anni residente nello jesino che alla guida del suo suv ha travolto e ucciso Sigrid Tschope a Marzocca. Dopo l’impatto il corpo dell’ottantunenne è stato trascinato per 7 chilometri, fino in via Podesti a Senigallia, dove il cadavere è stato ritrovato. Indagato, come atto d’ufficio, anche l’autista ucraino che si trovava alla guida del furgone che ha investito e ucciso il cane.

Sul corpo della donna è stata invece disposta l’autopsia.

Gli agenti della polizia stradale sono riusciti a risalire all’auto e all’identità dell’uomo grazie ai video recuperati da alcune telecamere private presenti sulla strada. In uno di questi si vede passare il Suv che trascina con sé la donna.