Terza dose dai 40 anni: boom di richieste in poche ore. Ecco info, numeri e moduli.

Terza dose dai 40 anni: boom di richieste in poche ore. I dati sono ancora parziali, ma si parla di oltre 2000 prenotazioni nel giro di poche ore, da quando cioè – alle 10 di Lunedì 22 Novembre – la Regione Marche ha aperto alla dose booster di vaccinazione o terza dose a partire dai 40 anni in su. Ulteriori aggiornamenti in serata.

Ricordiamo intanto le modalità per la prenotazione: (dal Sito della regione Marche https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni)

DOSE BOOSTER DI VACCINO PER SOGGETTI OVER 40

Da lunedì 22 novembre alle 10.00 potranno prenotare la terza dose di vaccino anche gli over 40 che abbiano effettuato la seconda dose da almeno sei mesi. La platea complessiva conta 346 mila persone, ma a lunedì 22 avranno maturato i 6 mesi dalla seconda dose 115.297 persone.

La dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario viene somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria.

La dose booster verrà effettuata con i vaccini a m-RNA Pfizer o Moderna a prescindere da qualsiasi tipologia di vaccino somministrata in precedenza.

Ovviamente è sempre possibile ed è fortemente raccomandata la somministrazione della prima dose vaccinale per chi ancora non ha inteso iniziare il percorso vaccinale

Sarà possibile effettuare le prenotazioni tramite:



💻 il portale di poste italiane: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

📞 tramite il Numero Verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.

Prenota

il vaccino

Con l’ausilio di Poste Italiane, è possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria), tramite i portalettere che consegnano la posta a casa o inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento)

Una volta avviata la prenotazione, all’utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione.

Come per le precedenti somministrazioni, nel caso in cui la persona si trovasse in difficoltà a raggiungere le sedi vaccinali può contattare il proprio Medico di Medicina Generale che potrà programmare la vaccinazione a domicilio.

Modulistica da presentare al medico al momento della vaccinazione

Modulistica disponibile da https://www.asur.marche.it/

per il richiamo del vaccino è necessario ripresentare la “Scheda Anamnestica” e il modulo di consenso