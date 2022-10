SIROLO – Fiamme e paura nella notte a Sirolo per un incendio scoppiato in un magazzino di un ristorante. A lavoro dalle 21 di ieri sera i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a evitare che le fiamme si propagassero al bosco situato nelle immediate vicinanze. Le operazioni di bonifica sono durate fino a notte fonda. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di zona. Interessati pochi metri quadrati di vegetazione. Per le cause non si esclude un corto circuito.