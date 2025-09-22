MONTEPRANDONE – Grave incidente questa mattina intorno alle 10 lungo la superstrada Ascoli-Mare, in direzione ovest, poco prima dell’uscita per Monsampolo del Tronto. Un tir-frigo che trasportava latticini ha tamponato un camioncino impegnato in lavori di pulizia a bordo carreggiata.



L’impatto è stato particolarmente violento: il camioncino si è ribaltato su un fianco, con la parte posteriore distrutta, finendo contro il guard-rail. Il tir si è accartocciato e il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco. L’uomo, che ha riportato gravi traumi, è stato trasferito in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Ferito anche il conducente del camioncino, in condizioni meno gravi.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale di Ascoli Piceno e i vigili del fuoco con un’autogru per il recupero dei mezzi. L’intero raccordo è rimasto chiuso per circa tre ore, con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code in direzione Ascoli. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.