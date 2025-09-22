Sabato 20 settembre, presso lo stadio G. Mancini di Castelfidardo, si è svolta la presentazione ufficiale del settore giovanile del Castelfidardo Academy per la stagione sportiva 2025/2026.

L’evento è iniziato con una partitella amichevole dell’Under 17 contro i Portuali Calcio Ancona, seguita dalla presentazione di tutte le formazioni dell’Academy: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi, insieme allo staff tecnico e dirigenziale. Un momento partecipato e sentito, che ha sancito l’inizio di un nuovo percorso per tanti giovani atleti.

Il presidente Maximiliano Ciucciomei ha preso la parola sottolineando l’obiettivo primario della società: la crescita tecnica ma anche civica dei ragazzi, ribadendo il valore educativo dello sport e l’importanza del “donare”, richiamando la collaborazione con l’Associazione Raoul Follereau. All’iniziativa hanno infatti partecipato anche il presidente dell’associazione Andrea Pasqualini e alcuni giovani volontari, che hanno portato il loro saluto e condiviso la festa.Presente anche il sindaco di Castelfidardo, Roberto Ascani, che ha rimarcato quanto lo sport rappresenti uno strumento fondamentale per i giovani e ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire spazi e strutture adeguate. È intervenuto anche Marco Stacquadanio, responsabile dell’Ufficio Sport, che ha ricordato con emozione il proprio passato da dirigente del Castelfidardo e ha assicurato il massimo impegno per una sempre più efficiente organizzazione sportiva nella città.

La serata si è conclusa con la foto di rito e una merenda conviviale per tutti i presenti, in un clima di entusiasmo e condivisione che ha confermato lo spirito di squadra e comunità che anima il Castelfidardo Academy.