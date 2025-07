COMUNANZA – Un’auto finisce contro altre due vetture parcheggiate e poi contro il vano contatori del gas di una palazzina, danneggiando la conduttura principale. E’ accaduto verso le 5.20 in via del Campo sportivo a Comunanza (Ascoli Piceno): data la copiosità della perdita di gas, sono stati subito evacuati i sei appartamenti del fabbricato, chiusa al traffico la strada e messe in sicurezza le vetture, di cui una a gas. Sul posto per tutte le operazioni una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Amandola, Comando di Fermo.

Dopo che la situazione è tornata sotto controllo ed i tecnici del gas hanno provveduto a interrompere la fuoriuscita del gas, in attesa del ripristino del danno, i residenti hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni e la strada è stata riaperta, seppur a senso unico alternato.