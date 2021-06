MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Macerata in via Pantaleoni per recuperare un camion che ha divelto un muretto in cemento rimanendo in bilico sulla strada sottostante. La squadra VVF intervenuta anche con l’autogru ha sollevato il mezzo rimettendolo sulla sede stradale. Sul posto i Vigili Urbani per la viabilità e personale dell’ufficio tecnico comunale.