Presentato il torneo under 16 Tennis Europe categoria 1 che andrà in scena dal 25 maggio al 2 giugno sui campi da Tennis dell’Associazione Tennis Tolentino.

A fare gli onori di casa il presidente ha provveduto il presidente Marco Sposetti, il quale ha voluto ringraziare sia l’amministrazione comunale per il costante supporto per quasiasi manifestazione che riusciamo a mettere in piedi, il Coni regionale quest’oggi presente con il Vice presidente vicario Giovanni Torresi che proviene proprio dal mondo del Tennis ed il comitato regionale della FITP guidato dal presidente Emiliano Guzzo con cui collaboriamo costantemente giorno dopo giorno.

“Per noi è il terzo anno che siamo riusciti a portare un evento del genere nella nostra città, in un nuovo contesto che grazie al lavoro svolto dalla federazione nazionale pone il nostro torneo a cavallo di quello che si è svolto a Roma, durante gli internazionali d’Italia, e del successivo che prenderà avvio a Milano successivamente alla chiusura della manifestazione di Tolentino. Tutto ciò quindi produce un interesse maggiore da parte degli atleti internazionali, soprattutto i più forti, a partecipare al nostro torneo di alto livello e con ventuno diverse nazioni partecipanti. Nel tabellone maschile si sono iscritti ben 4 giocatori tra i primi cinquanta al mondo, in quello femminile ci saranno invece ben 2 ragazze tra le prime cinquanta della classifica.”

Anche il numero due del Coni regionale, ha voluto dare il giusto rilievo al lavoro svolto dall’associazione sportiva tolentinate: “entrando al circolo mi ha colpito il cartellone con la scritta -migliore scuola di tennis delle Marche – da tecnico ciò mi fa enormemente piacere perche supporta il grande lavoro svolto fino ad ora per gestione di una scuola di primordine”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Emiliano Guzzo: “il tennis marchigiano oramai da circa 15 anni sta godendo di ottima salute, con una crescita costante, spesso a due cifre, sia dal punto di vista dei numeri che dei risultati eclatanti per la crescita dell’intero movimento. Essendo la nostra una piccola regione, siamo stati presi a modello nazionale, creando i presupposti per sperimentare strutture organizzative e tecniche che ci hanno portato risultati lusinghieri. Negli ultimi Internazionali di Roma le Marche sono state rappresentate da quattro atleti (Elisabetta Cocciaretto, Luca Nardi, Sofia Rocchetti e Jennifer Ruggeri), quattro giocatori che hanno partecipato al quinto torneo più importante al mondo provenienti tutti dall’attività giovanile della nostra regione.”

Anche il vicesindaco ed assessore allo sport del comune di Tolentino Alessia Pupo ha voluto ribadire che fare rete e oramai imprescindibile, lo sport è fondamentale ed è un volano ed un vicolo per la promozione del territorio. “Tolentino nella prossima settimana sarà al ribalta della scena internazionale per i migliori giocatori under 16. Lo sport è anche turismo ed economia reale a beneficio di tutto il territorio. Questa struttura si è posizionata al 17^ posto della classifica nazionale, grazie anche alla felice intuizione di portare il tennis Europe nella nostra città”.