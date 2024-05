Il primo reparto di un ospedale strutturato e dedicato a detenuti che hanno bisogno di ricovero e assistenza ospedaliera è stato inaugurato al quinto piano dell'ospedale Torrette di Ancona. Tre stanze, altrettanti posti letto, e videosorveglianza per garantire la massima sicurezza sia per i pazienti in misura di restrizione, sia per gli agenti di scorta della Polizia Penitenziaria