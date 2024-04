PESARO – Calci e pugni all’infermiera: caos al pronto soccorso di Pesaro nella notte tra sabato e domenica quando una 32enne di origini straniere si è presentata nella sala d’aspetto accompagnando un suo parente a una visita medica. Si era sentito male ed era stato trasportato dal 118 al pronto soccorso. La donna, senza apparenti motivi, si era mostrata subito nervosa e aggressiva sin dal viaggio in ambulanza e una volta arrivata al San Salvatore ha dato subito in escandescenze tanto da prendersela con un’infermiera che l’invitava a calmarsi. La donna è stata arrestata. “Siamo vicini all’infermiera del pronto soccorso aggredita la scorsa notte e a tutto il personale che opera nel sistema sanitario. Episodi di questo genere sono sempre più frequenti nelle strutture sanitarie, accessibili al pubblico ventiquattr’ore su ventiquattro e per questo meritano una dura condanna. Il personale sanitario dedica la propria vita a garantire cure e assistenza a chiunque ne abbia bisogno e non dovrebbe mai essere oggetto di violenza ”.

Lo afferma in una nota il direttore generale Ast di Pesaro-Urbino Nadia Storti che aggiunge: “Continueremo a promuovere e mettere in campo ogni strumento possibile per creare un ambiente di rispetto e sicurezza per tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario”.