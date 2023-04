MONTE URANO – Centinaia di palloncini bianchi si sono levati ieri sera in cielo per chiedere giustizia sulla morte di Giuseppe Lenoci, lo studente 16enne deceduto il 14 febbraio del 2022 in un incidente stradale avvenuto a Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, mentre era impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro.

La manifestazione si è tenuta ieri, venerdì 21 aprile, giorno in cui Giuseppe avrebbe compiuto 18 anni. Il ragazzo abitava con la sua famiglia a Monte Urano, in provincia di Fermo. Quella mattina di 14 mesi fa perse la vita mentre viaggiava su un mezzo dell’azienda titolare del progetto di alternanza, a circa 100 chilometri da casa.

Il terribile impatto contro un albero mentre Giuseppe era seduto sul lato passeggero. La famiglia Lenoci continua a chiedere che verga accertata la verità. Nel febbraio scorso la Procura ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per omicidio stradale all’autista del mezzo sul quale viaggiava il 16enne.