SAN LORENZO IN CAMPO – Una serata con gli amici si è trasformata in tragedia venerdì sera a San Lorenzo in Campo: un uomo di 38 anni è stato falciato mentre attraversava la strada per andare in pizzeria. La vittima si chiamava Jacopo Decortes, trentottenne di Pergola, morto sul colpo dopo l’impatto con un’Audi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe sceso dall’autobus proveniente da Marotta e nell’attraversare la strada a pochi metri dalla fermata sarebbe stato investito dall’autovettura proveniente da Pergola, condotta da un uomo di circa 55 anni. Non l’avrebbe visto a causa della scarsa illuminazione della strada.