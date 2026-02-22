FALCONARA – Fiamme e paura questa mattina in via Liguria a Falconara. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 9 per un incendio divampato al primo piano di una palazzina. La squadra di Ancona è arrivata con due autobotti e un’autoscala, riuscendo in breve tempo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. L’appartamento interessato dal rogo è stato dichiarato temporaneamente non fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.