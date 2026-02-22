VALLEFOGLIA – Un ragazzo di 19 anni, residente a Vallefoglia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Morciano di Romagna. Ferita la 17enne che si trovava in auto. Secondo la ricostruzione, poco dopo le 3, la Bmw guidata dal giovane è uscita di strada e si è schiantata contro due alberi prima di precipitare da una scarpata. Il 19enne, Michele Riglietti, è rimasto intrappolato tra le macerie dell’auto ed è morto per le gravi ferite riportate. A dare l’allarme è stata la sedicenne che era con lui, riuscita ad uscire dall’abitacolo e a raggiungere un’abitazione per chiedere aiuto risalendo la scarpata nel buio e nel fango. La giovane è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica della tragedia.

(Foto di archivio)