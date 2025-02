COSENZA – “Esprimo profondo cordoglio e vicinanza per la tragica scomparsa di Francesco, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Le più sentite condoglianze e un commosso abbraccio in questo momento di estremo dolore”. Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sulla tragica morte del giovane 30enne, studente in Psicologia, precipitato nella serata di venerdì è da una finestra della sua abitazione all’ultimo piano dello stabile di famiglia, ubicato in viale Giacomo Mancini, a Cosenza.

In casa c’erano entrambi i genitori, i soccorsi sono stati immediati, ma le sue condizioni sono apparse sin dall’inizio gravissime. All’alba il ragazzo si è arreso. “Sono sgomento d’aver appreso la notizia della scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto e caro amico personale”. E’ quanto dichiara invece il sindaco di Ancona e vice presidente vicario dell’Anci, Daniele Silvetti.

“Con Mario ci unisce, oltre all’impegno politico in Forza Italia, una fraterna amicizia. Desidero esprimere a lui e ai familiari tutti anche pubblicamente la mia vicinanza in questo momento terribile di profondo dolore”.