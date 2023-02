PESARO – Fermato in Romania il trentenne pesarese ricercato già dalla mattina di martedì e sul quale erano concentrate le attenzioni per risolvere il caso relativo all’omicidio Panzieri. Si tratterebbe di Michael Alessandrini, 30enne di Pesaro, dovrebbe essere da tempo alle prese con problemi psicologici, ludopatico e in alcune circostanze anche incline alla violenza. Dai primi elementi acquisiti il trentenne e Pierpaolo Panzieri si conoscevano da tempo. La fuga – durata poco – con una vecchia auto di famiglia, una Renault Clio, e qualche centinaia di euro in tasca rubati alla nonna.

Sin da subito le indagini hanno preso una indicazione ben precisa: la squadra mobile di Pesaro e la procura della Repubblica hanno lavorato incessantemente tutta la notte per braccare il presunto omicida in fuga da lunedì sera da quando avrebbe aggredito e poi massacrato con 13 coltellate Pierpaolo Panzieri.

Nella sua casa di via Gavelli 19 dove avevano cenato insieme, dalle prime indicazioni – poi confermate – Alessandrini sarebbe scappato in auto raggiungendo già nella notte tra lunedì e martedì la frontiera italiana per poi dirigersi verso l’Est Europa per poi essere braccato e fermato in tarda mattinata in Romania per un normale controllo stradale della polizia ed è stato bloccato.