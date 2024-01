Dall'alba, non certo una novità per chi è abituato a coltivare la terra, fino a notte fonda. In strada per tutto il 22 gennaio 2024. E in corteo, uno ogni due ore, nella zona industriale di Civitanova Marche, a ridosso del casello autostradale dell'A14. Chiaro il messaggio alle Istituzioni comunitarie: “Giù le mani dalle nostre tradizioni contadine, sane e genuine”. Cento trattori, oltre 400 agricoltori: "Europa, così non va".