ANCONA – Morte di Andreea Rabciuc, oggi l’autopsia sui resti della ventisettenne all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il medico legale Adriano Tagliabracci ha effettuato dei prelievi non solo per il DNA, ma anche per stabilire la causa e la data del decesso e se il cadavere sia sempre stato nel casolare in cui è stato rinvenuto oppure vi sia stato portato successivamente. Le analisi richiedono un lavoro specialistico molto ampio per cui è stato nominato un professionista specifico. Il legale di Gresti, Emanuele Giuliani, ha partecipato con i consulenti di parte all’esame, ma non ha richiesto ulteriori accertamenti rispetto a quelli disposti dalla Procura: “Simone è scioccato, ma conferma la sua versione”.

L’approfondimento nel servizio: