CAGLI – Tragedia questa mattina a Cagli, lungo la SS.3, in provincia di Pesaro Urbino.



Per cause ancora in corso di accertamento un 22enne di Perugia alla guida di un camion frigo è andato a sbattere contro il guardrail del viadotto tra Cagli e Cantiano verso il passo della Contessa: un impatto violento ha sbalzato il giovane camionista fuori dall’abitacolo facendolo precipitare nella scarpata sottostante. Il volo di svariati metri non ha lasciato scampo al ragazzo, morto sul colpo. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli in collaborazione con il Soccorso Alpino, stanno procedendo al recupero del corpo, recuperando utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali). Sul posto anche i Carabinieri di zona per le verifiche del caso.

Il tratto di Statale tra San Geronzio e Cantiano è stato temporaneamente chiuso e il traffico è stato deviato