“Le grida, gli spari, poi la fuga. Una notte da incubo, ho visto tutto dalla finestra”. Ha ancora la voce rotta dall’emozione e gli occhi stanchi per la notte passata in bianco l’anziano che dalla finestra del suo salotto ha seguito il fatto di sangue verificatosi ad Ancona in Via Flavia, nei pressi di una fermata dell’autobus di fronte al centro di aggregazione “La Bottega della fantasia”.

“Ero ancora sveglio, sul divano, seguivo la tv. Ho sentito delle grida fortissime, nel cuore della notte, saranno state le tre. Poi un colpo forte, sordo, ho pensato subito a uno sparo – racconta l’anziano – mi sono alzato, e mentre raggiungevo la finestra ho sentito un secondo colpo. Mi sono affacciato, ho visto un ragazzo a terra, intorno altri adulti, litigavano. Alcuni di loro hanno preso il ragazzo ferito, che urlava dal dolore, e lo hanno caricato su un furgoncino bianco, partendo a tutta velocità. Altri due che erano lì sono saliti su una macchina nera, credo una punto, e li hanno inseguiti come un razzo”.