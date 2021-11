ANCONA – Proseguono i servizi anti degrado da parte della Polizia nel centro di Ancona. 97 le persone identificate soltanto nella giornata di sabato da parte della Questura e dal Reparto anti Crimine, di cui 46 all’interno degli spazi della Galleria Dorica. Anche il Questore Capocasa presente per conoscere e comprendere di persona le esigenze di cittadini e titolari di esercizi pubblici. “Esserci sempre ed esserci prima”, la strategia che sta attuando nel capoluogo.

A Jesi chiuso un circolo privato in via San Marcello dopo l’esposto di alcuni residenti infastiditi da musica ad alto volume e schiamazzi sino a tarda ora notturna, presenza di persone dall’atteggiamento sospetto; e a seguito di alcune segnalazioni al Numero Unico Emergenze 112 di liti e pesanti minacce tra i presenti. I riscontri della Polizia e interventi di soccorso eseguiti hanno consentito di appurare l’abituale presenza di soggetti pregiudicati, alcuni dei quali, in relazione alla natura dei precedenti penali a carico, ritenuti pericolosi. La misura adottata dalla Questura di Ancona sospenderà l’esercizio della somministrazione di cibi e bevande agli associati del circolo “La casa di carte”, ai quali , tuttavia, resta consentito l’accesso ai locali per altre attività sociali non soggette a pubblica autorizzazione.

Giornata internazionale per i diritti del Bambini.

In occasione della giornata internazionale per i diritti dei bambini, la Polizia di Stato è stata, ancora una volta, in Piazza Cavour, per i nostri piccoli ammiratori. Gli artificieri della Polizia di Stato hanno dedicato uno spazio speciale per illustrare ai giovani Poliziotti di domani, alcuni importanti strumenti di lavoro, per comprendere gli esplosivi, intercettarli e renderli inermi. La Polizia di Stato tra i bambini e per i bambini