E' stato il simbolo di un intero quartiere, Piazzale Camerino ad Ancona abbracciando via Pesaro e via Scrima. Ex scuola materna, chiesa e Istituto magistrale. Oggi è luogo di incuria e degrado, un ricettacolo di senza tetto che cercano riparo. È la storia, in sintesi, del declino del complesso delle Maestre Pie Venerini