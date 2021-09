URBINO – Si svolgerà domani alle 10:00, al Tribunale di Urbino il processo nei confronti di Ambera Saliji, la ex fidanzata di Igli Meta condannato in terzo grado all’ergastolo insieme a Mario Mema per l’omicidio del 17enne Ismaele Lulli ucciso a coltellate il 19 luglio del 2015, nei pressi della chiesa di San Martino in Selva Nera.

L’imputazione è quella di concorso anomalo in omicidio volontario, la venticinquenne, di origine macedone, avrebbe attirato Ismaele nella trappola, poi rivelatasi mortale inviandogli un messaggio sul telefono. La Procura, a dicembre 2019, aveva chiesto l’archiviazione ma il giudice per le indagini preliminari di Urbino, a dicembre 2020, ha disposto l’imputazione coatta e quindi di andare a processo. Il legale della ragazza ha già chiesto e ottenuto il 22 giugno scorso il rito abbreviato .