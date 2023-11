CAMERINO – Grave incidente ieri sera alle ore 22:00 t sulla strada SP 132 Camerino-fercia. Coinvolte tre auto che trasportavano dieci persone. Quattro sono rimaste ferite, due in maniera seria, per un 70enne in particolare è stato necessario il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. L’altro ferito più grave, un 29enne, è stato portato all’Ospedale di Torrette in ambulanza.



Meno gravi le condizioni di due donne, una 72enne ed una 26enne, ricoverate all’ospedale di Camerino.