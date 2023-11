MACERATA – Non vuole essere controllato dalle forze dell’ordine, fugge e minaccia gli agenti con una mannaia da macellaio. Attimi di paura ieri pomeriggio a Macerata intorno alle 16.30. La polizia stava svolgendo un normale giro di controllo ma quando gli agenti si sono avvicinati a un giovane nigeriano di 35 anni, lui si è dato alla fuga. L’uomo è in Italia senza fissa dimora, ma con regolare permesso di soggiorno.



Raggiunto da poliziotti nella zona tra l’Oasi e la Chiesa dei Cappuccini, il giovane ha tirato fuori dallo zaino la mannaia e ha tentato di colpirli. Per fortuna il colpo è stato schivato e il giovane africano è stato bloccato, grazie all’arrivo dei rinforzi. Sul posto erano presenti in tutto otto uomini tra polizia e carabinieri.



Il giovane è stato poi portato in Questura per accertamenti. In serata è stato arrestato per tentato omicidio. L’arma è stata posta sotto sequestro. La perquisizione operata nei suo confronti ha consentito di rinvenire un’altra mannaia simile a quella impugnata poco prima nonché la somma di 11.000 euro in banconote italiane, oltre ad un’altra somma in banconote nigeriane la cui provenienza è ancora al vaglio e numerosi telefoni cellulari.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’allontanamento con divieto di dimora a Macerata.