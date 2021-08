ANCONA – Le Marche sono state confermate in zona bianca, ampiamente sotto rispetto alle soglie di sicurezza riguardanti l’occupazione di posti letto negli ospedali: 4.2% nelle rianimazioni, 5.1% nei reparti di area medica. Nelle ultime 24 ore si registrano quasi 200 nuovi casi e quattro ulteriori ingressi nei reparti non critici. Per il secondo giorno consecutivo c’è una vittima.

Il contagio

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi hanno sfiorato quota 200: 198 su 1439 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi. Il tasso di positività è al 13.8%. Tra questi anche 19 casi su 500 test nel percorso screening antigenico (3.8% il tasso i positività). L’incidenza si attesta a 73.03 casi su ogni 100 mila abitanti.

La provincia che traina il contagio è quella di Macerata con 71 casi, poi Ancona con 47, Fermo 28, Pesaro Urbino 24 e Ascoli Piceno 9. Ci sono poi ulteriori 19 positivi da fuori regione.

Rispetto ai 198 casi totali, 69 sono contatti domestici, 48 contatti stretti di casi positivi, 30 sintomatici. Per altri 43 casi si stanno svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

I ricoveri

Ci sono quattro pazienti in più negli ospedali, il totale dei ricoveri sale a 58. Resta invariato il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (9), mentre si registrano due ingressi nelle semi intensive (7) e nei reparti non intensivi (42). Nei Pronto Soccorso vengono monitorati 17 pazienti, tre in più rispetto alla giornata di ieri. Sale il totale di dimessi/guariti a 102.918, con un balzo di 218 persone.

Le vittime

Per il secondo giorno consecutiva si conta un decesso: si tratta di una donna di 95 anni con patologie pregresse di Porto Sant’Elpidio e ospitata presso la Residenza Valdaso. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 3045 vittime.