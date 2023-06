ANCONA – Giornata di terrore nelle acque dell’Adriatico quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono perse le tracce di un marittimo a bordo del peschereccio ‘Rosa dei Venti’. L’uomo sarebbe caduto in mare a circa quaranta miglia dalla costa e, per fortuna, è stato salvato dopo oltre 4 ore di ricerche in una zona non molto lontana dal luogo in cui era stata segnalata la sua scomparsa.

È un 54enne di Ancona, molto noto nell’ambiente sportivo, e secondo le prime informazioni acquisite, è cosciente e sarebbe in discrete condizioni di salute.

Per cercarlo, dopo l’allarme lanciato dal comandante, si è mobilitata una task force coordinata dalla Capitaneria di porto. L’Sos è scattato attorno alle 11: immediatamente la Guardia costiera ha inviato due motovedette nell’area che è stata anche sorvolata da un aereo, sempre della Guardia costiera, giunto da Pescara. Contestualmente è stata allertata una nave della Marina Militare che ha deviato dalla sua rotta per partecipare alle ricerche. Sono stati avvisati persino alcuni mezzi della Marina mercantile e altri pescherecci, rimasti in zona per agevolare le operazioni.

L’uomo è stato ripescato vivo dalla stessa nave militare, poco prima delle 15.30. È stato quindi trasbordato su una delle motovedette e condotto ad Ancona per eseguire tutti gli accertamenti di rito.